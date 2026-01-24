РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:56, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Метели и туман: в 15 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 24 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    24 января ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, днем на западе, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге, западе, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. 

    На западе, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель.

    Ночью на западе, севере области Улытау, днем на западе, севере, в центре ожидаются снег, низовая метель. 

    Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман.

    На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. На севере, в центре области ожидается гололед.

    Ночью на востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

    На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в центре области порывы 15-18 м/с.

    В Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. 

    На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. 

    Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, днем на севере, в центре области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. 

    На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. 

    На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель.

    На востоке, в горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

