Метели и туман: в 15 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

24 января ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, днем на западе, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге, западе, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере области Улытау, днем на западе, севере, в центре ожидаются снег, низовая метель.

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. На севере, в центре области ожидается гололед.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в центре области порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, днем на севере, в центре области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель.

На востоке, в горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.