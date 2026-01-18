РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:16, 17 Январь 2026 | GMT +5

    В ряде областей Казахстана введены ограничения движения на республиканских трассах

    Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщила о временных ограничениях движения 17 января 2026 года с 19.00 часов на автодорогах республиканского значения в нескольких регионах страны в связи с ухудшением погодных условий, передает агентство Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Павлодарская область

    В Павлодарской области введены ограничения движения для автомобилей с дизельными двигателями и общественного транспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    • автодорога «Астана — Шидерти — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)», км 200–415 (от поселка Атамекен до границы с Акмолинской областью);

    • автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», км 1135–1206 (от границы Карагандинской области до поселка Шидерты);

    • автодорога «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара», км 0–231 (от границы Карагандинской области до поселка Калкаман);

    • автодорога «Атамекен — Аксу — Коктобе — Большой Акжар — Курчатов», км 0–220 (от поселка Атамекен до границы области Абай);

    • автодорога «Атамекен — Иртышск — граница РФ (п/п Амангельды)», км 0–263,78 (от поселка Атамекен до границы Российской Федерации);

    • автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 191–390 (от села Мичурино до границы РФ);

    • автодорога «Павлодар — Шарбакты — граница РФ (п/п Шарбакты)», км 0–112 (от города Павлодар до границы Российской Федерации);

    • автодорога «Астана — Шидерти — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)», км 0–152 (от города Павлодар до границы РФ);

    • автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 426–587 (от поселка Кенжеколь до границы области Абай).

    Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

    Область Абай

    В области Абай введены ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на следующих участках автодорог республиканского значения:

    • автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 587–733, 756–906 (от границы Павлодарской области через город Семей до села Калбатау);

    • та же автодорога, км 1004–1103 (от села Кокпекты до границы Восточно-Казахстанской области);

    • автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 778–1013 (от города Аягоз до границы ВКО);

    • автодорога «Усть-Каменогорск — Семей», км 103–198 (от границы ВКО до города Семей);

    • автодорога «Семей — Кайнар», км 8–284 (от города Семей до автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас»);

    • автодорога «Семей — граница РФ (п/п Ауыл)», км 2–113 (от города Семей до границы Российской Федерации);

    • автодорога «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 320–941 (от границы Карагандинской области до поворота на село Богас).

    Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

    Карагандинская область

    В Карагандинской области, по информации «КазАвтоЖол», планируется открытие движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения: 

    • автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», км 1066–1135 (от поселка Молодежный до границы Павлодарской области);

    • автодорога «Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ботакара», км 231–324 (от границы Павлодарской области до поселка Ботакара);

    • автодорога «Караганды — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 219–320 (от города Каркаралинск до границы области Абай).

    Ориентировочное время полного открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00 часов.

    Область Жетысу

    В области Жетысу введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на участке автодороги республиканского значения:

    • «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 561–615 (от города Ушарал до границы области Абай).

    Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

    Акмолинская область

    В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на участке автодороги республиканского значения:

    • «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 16–200 (от города Астана до границы Павлодарской области).

    Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

    В «КазАвтоЖол» напомнили, что дополнительную информацию о ситуации на автодорогах можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.

    Отметим, что накануне в одном из сел в ВКО зафиксировали 53 градуса мороза.

    Теги:
    Дороги Казахстан Непогода Закрытие дорог
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают