В ряде областей Казахстана введены ограничения движения на республиканских трассах

Павлодарская область

В Павлодарской области введены ограничения движения для автомобилей с дизельными двигателями и общественного транспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

• автодорога «Астана — Шидерти — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)», км 200–415 (от поселка Атамекен до границы с Акмолинской областью);

• автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», км 1135–1206 (от границы Карагандинской области до поселка Шидерты);

• автодорога «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара», км 0–231 (от границы Карагандинской области до поселка Калкаман);

• автодорога «Атамекен — Аксу — Коктобе — Большой Акжар — Курчатов», км 0–220 (от поселка Атамекен до границы области Абай);

• автодорога «Атамекен — Иртышск — граница РФ (п/п Амангельды)», км 0–263,78 (от поселка Атамекен до границы Российской Федерации);

• автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 191–390 (от села Мичурино до границы РФ);

• автодорога «Павлодар — Шарбакты — граница РФ (п/п Шарбакты)», км 0–112 (от города Павлодар до границы Российской Федерации);

• автодорога «Астана — Шидерти — Павлодар — Успенка — граница РФ (п/п Косак)», км 0–152 (от города Павлодар до границы РФ);

• автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 426–587 (от поселка Кенжеколь до границы области Абай).

Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

Область Абай

В области Абай введены ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на следующих участках автодорог республиканского значения:

• автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)», км 587–733, 756–906 (от границы Павлодарской области через город Семей до села Калбатау);

• та же автодорога, км 1004–1103 (от села Кокпекты до границы Восточно-Казахстанской области);

• автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 778–1013 (от города Аягоз до границы ВКО);

• автодорога «Усть-Каменогорск — Семей», км 103–198 (от границы ВКО до города Семей);

• автодорога «Семей — Кайнар», км 8–284 (от города Семей до автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас»);

• автодорога «Семей — граница РФ (п/п Ауыл)», км 2–113 (от города Семей до границы Российской Федерации);

• автодорога «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 320–941 (от границы Карагандинской области до поворота на село Богас).

Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

Карагандинская область

В Карагандинской области, по информации «КазАвтоЖол», планируется открытие движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

• автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», км 1066–1135 (от поселка Молодежный до границы Павлодарской области);

• автодорога «Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ботакара», км 231–324 (от границы Павлодарской области до поселка Ботакара);

• автодорога «Караганды — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 219–320 (от города Каркаралинск до границы области Абай).

Ориентировочное время полного открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00 часов.

Область Жетысу

В области Жетысу введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на участке автодороги республиканского значения:

• «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 561–615 (от города Ушарал до границы области Абай).

Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

Акмолинская область

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на участке автодороги республиканского значения:

• «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 16–200 (от города Астана до границы Павлодарской области).

Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

В «КазАвтоЖол» напомнили, что дополнительную информацию о ситуации на автодорогах можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.

Отметим, что накануне в одном из сел в ВКО зафиксировали 53 градуса мороза.