РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:21, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Румынии заявили об увеличении численности войск НАТО в стране

    Сокращение контингента американских войск в Румынии будет компенсировано увеличением численности войск других стран НАТО, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    НАТО одақтастары қорғаныс шығындарын ұлғайту туралы келісімге келді
    Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

    Об увеличении численности войск НАТО в Румынии заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в интервью местному порталу.

    — Мы обсуждаем вместе в США и в формате НАТО пути дальнейшего наращивания способности к обороне и сдерживанию. Наше главное внимание сосредоточено сейчас и на сфере ПВО. До конца года и в будущем году мы увидим укрепленное присутствие НАТО в Румынии и в особенности укрепленное присутствие НАТО в отношении возможности вмешаться в случае, если Румыния будет подвержена прямому риску, — сказала она.

    Издание отмечает, что накануне США проинформировали Министерство национальной обороны Румынии о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. 

    Ранее президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО - он подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране военного компонента стран-участниц. 

    Теги:
    Румыния НАТО Мировые новости США
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают