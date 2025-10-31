В Румынии заявили об увеличении численности войск НАТО в стране

Об увеличении численности войск НАТО в Румынии заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в интервью местному порталу.

— Мы обсуждаем вместе в США и в формате НАТО пути дальнейшего наращивания способности к обороне и сдерживанию. Наше главное внимание сосредоточено сейчас и на сфере ПВО. До конца года и в будущем году мы увидим укрепленное присутствие НАТО в Румынии и в особенности укрепленное присутствие НАТО в отношении возможности вмешаться в случае, если Румыния будет подвержена прямому риску, — сказала она.

Издание отмечает, что накануне США проинформировали Министерство национальной обороны Румынии о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек.

Ранее президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО - он подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране военного компонента стран-участниц.