Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО

— Войска Организации Североатлантического договора могут находиться в стране в качестве подкрепления в рамках операции Eastern Sentry («Восточный страж»), — говорится в сообщении.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji «Eastern Sentry».



Postanowienie Pana Prezydenta ma charakter… — BBN (@BBN_PL) September 14, 2025

Напомним, операция «Восточный страж» началась 2 дня назад в ответ на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. Часть из них сбили поднятые в воздух истребители.

Целью операции является «устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников».

Ранее мы писали, что Анкара примет следующий саммит НАТО в июле 2026 года.