    21:46, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО

    Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране военного компонента стран-участниц НАТО. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство обороны Польши

    — Войска Организации Североатлантического договора могут находиться в стране в качестве подкрепления в рамках операции Eastern Sentry («Восточный страж»), — говорится в сообщении.

    Напомним, операция «Восточный страж» началась 2 дня назад в ответ на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. Часть из них сбили поднятые в воздух истребители.

    Целью операции является «устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников».

    Ранее мы писали, что Анкара примет следующий саммит НАТО в июле 2026 года.

    Жулдыз Атагельдиева
