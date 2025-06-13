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    04:23, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    В Рудном задержан отчим по подозрению в насилии над падчерицей

    Подозреваемый взят под стражу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бытовое насилие
    Фото: unsplash

    В Рудном расследуется факт насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

    — Управлением полиции города Рудного проводится досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Казахстан, — подтвердили в полиции.

    Пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь, в том числе со стороны школьного психолога.

    В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

    Ранее стало известно, что учителя физкультуры подозревают в домогательстве в Туркестанской области.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Изнасилование
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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