Учителя физкультуры подозревают в домогательствах к восьмикласснице в Туркестанской области

По рассказу 14-летней школьницы, опубликованному в социальных сетях, педагог заманил ее под предлогом прогулки, посадил в машину и отвез в безлюдное место. Там он начал приставать к девочке.

Ей удалось вырваться и выбежать из автомобиля. Дома она рассказала об инциденте родителям, которые сразу сообщили о случившемся в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. С девочкой работают психологи.

Ранее стало известно о случае группового изнасилования 16-летней студентки колледжа в Караганде. О шокирующем инциденте рассказал отец несовершеннолетней.