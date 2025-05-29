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    23:45, 28 Май 2025 | GMT +5

    Учителя физкультуры подозревают в домогательствах к восьмикласснице в Туркестанской области

    38-летний мужчина арестован, ведется следствие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    насилие
    Фото: unsplash

    По рассказу 14-летней школьницы, опубликованному в социальных сетях, педагог заманил ее под предлогом прогулки, посадил в машину и отвез в безлюдное место. Там он начал приставать к девочке.

    Ей удалось вырваться и выбежать из автомобиля. Дома она рассказала об инциденте родителям, которые сразу сообщили о случившемся в полицию.

    По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. С девочкой работают психологи.

    Ранее стало известно о случае группового изнасилования 16-летней студентки колледжа в Караганде. О шокирующем инциденте рассказал отец несовершеннолетней.

    Теги:
    Насилие над детьми МВД РК Дети Полиция школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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