В Рудном убит 19-летний парень: полиция разыскивает подозреваемых

Полиция Костанайской области разыскивает двоих жителей города Рудный, подозреваемых в совершении убийства.

Как сообщили в правоохранительных органах, 23 января в одном из подъездов многоквартирного жилого дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. От полученных травм молодой человек скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Убийство»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены личности подозреваемых. В настоящее время принимаются меры к их задержанию, личный состав полиции ориентирован по всей территории Казахстана.

По предварительным данным, погибший и подозреваемые были знакомы между собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Ранее в Шымкенте произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а второй находится в реанимации.