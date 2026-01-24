РУ
    23:39, 23 Январь 2026 | GMT +5

    В Рудном убит 19-летний парень: полиция разыскивает подозреваемых

    В Костанайской области разыскивают подозреваемых в убийстве 19-летнего жителя Рудного, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    Полиция Костанайской области разыскивает двоих жителей города Рудный, подозреваемых в совершении убийства.

    Как сообщили в правоохранительных органах, 23 января в одном из подъездов многоквартирного жилого дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. От полученных травм молодой человек скончался.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Убийство»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены личности подозреваемых. В настоящее время принимаются меры к их задержанию, личный состав полиции ориентирован по всей территории Казахстана.

    По предварительным данным, погибший и подозреваемые были знакомы между собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

    Ранее в Шымкенте произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а второй находится в реанимации.

    Теги:
    Полиция Костанайская область Рудный Криминал Убийство
    Дарья Аверченко
