РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:03, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Россию не пустили 24 тонны казахстанского молока

    Россельхознадзор приостановил ввоз в Омскую область крупной партии молочной продукции из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Россию не пустили 24 тонны казахстанского молока
    Фото: управление Россельхознадзора по Омской области

    По данным ведомства, 17 сентября 2025 года в пункте пропуска «Исилькульский» специалисты остановили автомобиль с грузом — около 24 тонн пастеризованного коровьего молока. Продукция, произведенная ТОО МЗ «Садовое» (г. Кокшетау), предназначалась для ООО «Молочная инвестиционная компания» в Омской области.

    При проверке выявлено несоответствие в сопроводительных документах.

    — Молочная продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом Таможенного союза, однако документ содержал ошибки: срок годности был указан как 1 сутки вместо предусмотренных декларацией 5 суток, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Омской области.

    В результате груз задержали, его дальнейшее движение запретили до исправления документов. Грузоотправителя привлекли к административной ответственности.

    Ранее сообщалось, что в Алматы выявлено контрафактное производство сухого верблюжьего молока. 

    Теги:
    Казахстан Молоко Россия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают