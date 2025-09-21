В Россию не пустили 24 тонны казахстанского молока

По данным ведомства, 17 сентября 2025 года в пункте пропуска «Исилькульский» специалисты остановили автомобиль с грузом — около 24 тонн пастеризованного коровьего молока. Продукция, произведенная ТОО МЗ «Садовое» (г. Кокшетау), предназначалась для ООО «Молочная инвестиционная компания» в Омской области.

При проверке выявлено несоответствие в сопроводительных документах.

— Молочная продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом Таможенного союза, однако документ содержал ошибки: срок годности был указан как 1 сутки вместо предусмотренных декларацией 5 суток, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Омской области.

В результате груз задержали, его дальнейшее движение запретили до исправления документов. Грузоотправителя привлекли к административной ответственности.

