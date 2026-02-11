В России SIM-карту прикрепят к IMEI-коду

Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно документу, при ввозе мобильных устройств каждому из них будет присваиваться 15-значный IMEI-номер, который позволит идентифицировать оборудование. Все номера будут вноситься в единую базу данных, правила функционирования которой определит правительство Российской Федерации.

При заключении договора оператор связи будет обязан указывать в документе IMEI-номер смартфона абонента. Данные о том, какая SIM-карта используется в каком устройстве, будут передаваться в общую базу. Операторам связи запретят оказывать услуги в случае отсутствия идентификатора мобильного устройства в базе либо если SIM-карта закреплена за другим устройством.

Таким образом, SIM-карта будет привязываться только к одному устройству.

Ранее комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за продажу SIM-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства без привязки к IMEI телефона.

Документ дополняет главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации новой статьей 274.6, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанности по включению в договор об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства сведений об идентификаторе пользовательского оборудования, в котором используется SIM-карта.

Между тем в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана разъяснили новые правила приобретения SIM-карт.