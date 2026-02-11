В России SIM-карту прикрепят к IMEI-коду
В России принят законопроект, устанавливающий основы функционирования базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.
Согласно документу, при ввозе мобильных устройств каждому из них будет присваиваться 15-значный IMEI-номер, который позволит идентифицировать оборудование. Все номера будут вноситься в единую базу данных, правила функционирования которой определит правительство Российской Федерации.
При заключении договора оператор связи будет обязан указывать в документе IMEI-номер смартфона абонента. Данные о том, какая SIM-карта используется в каком устройстве, будут передаваться в общую базу. Операторам связи запретят оказывать услуги в случае отсутствия идентификатора мобильного устройства в базе либо если SIM-карта закреплена за другим устройством.
Таким образом, SIM-карта будет привязываться только к одному устройству.
Ранее комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за продажу SIM-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства без привязки к IMEI телефона.
Документ дополняет главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации новой статьей 274.6, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанности по включению в договор об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства сведений об идентификаторе пользовательского оборудования, в котором используется SIM-карта.
Между тем в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана разъяснили новые правила приобретения SIM-карт.