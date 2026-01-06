РУ
    14:10, 06 Январь 2026 | GMT +5

    В Минцифры рассказали, как теперь покупать SIM-карты

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана разъяснили новые правила приобретения SIM-карт. Об этом 6 января сообщили представители ведомства на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мобильный телефон
    Фото:Anadolu

    Как отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, изменения связаны с необходимостью противодействия интернет-мошенничеству и повышением прозрачности использования мобильных номеров.

    — Мы сталкиваемся со случаями интернет-мошенничества и ситуациями, когда требуется установить, кто именно инициировал некорректные действия в отношении граждан. Это затруднено, если номер телефона не зарегистрирован надлежащим образом на физическое лицо, — заявил он.

    По его словам, для того чтобы государство и операторы связи могли четко понимать, кому принадлежит номер и не используется ли он в преступных схемах, были изменены правила и внедрена биометрическая идентификация при покупке SIM-карт.

    Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков подтвердил, что с 3 января 2026 года при онлайн-покупке SIM-карт обязательна биометрическая идентификация в соответствии с утверждёнными правилами.

    — С 3 января правила заработали, и все операции, связанные с мобильными приложениями операторов связи, уже осуществляются через биометрию. Если SIM-карта приобретена в магазине, она не должна работать без прохождения биометрической идентификации, — пояснил он.

    По его словам, после установки SIM-карты пользователю приходит SMS-уведомление, а пройти биометрию можно через мобильные приложения операторов связи. При этом возможность личного обращения в абонентские отделы сохраняется.

    — Если у человека нет смартфона или ему затруднительно проходить биометрию, он может обратиться в официальные точки продаж операторов. Запрета на продажу SIM-карт в обычных магазинах нет, но пользоваться такой SIM-картой можно будет только после прохождения биометрической идентификации, — отметил Сейсембеков.

    Он также подтвердил, что ограничение на количество SIM-карт — не более 10 на одного человека — продолжает действовать.

    Ранее стало известно, что в России хотят запретить международные звонки без согласия абонента и ввести детские Sim-карты.

    Связь, ТВ, IT ИИ Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Автор
