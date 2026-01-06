В Минцифры рассказали, как теперь покупать SIM-карты

Как отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, изменения связаны с необходимостью противодействия интернет-мошенничеству и повышением прозрачности использования мобильных номеров.

— Мы сталкиваемся со случаями интернет-мошенничества и ситуациями, когда требуется установить, кто именно инициировал некорректные действия в отношении граждан. Это затруднено, если номер телефона не зарегистрирован надлежащим образом на физическое лицо, — заявил он.

По его словам, для того чтобы государство и операторы связи могли четко понимать, кому принадлежит номер и не используется ли он в преступных схемах, были изменены правила и внедрена биометрическая идентификация при покупке SIM-карт.

Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков подтвердил, что с 3 января 2026 года при онлайн-покупке SIM-карт обязательна биометрическая идентификация в соответствии с утверждёнными правилами.

— С 3 января правила заработали, и все операции, связанные с мобильными приложениями операторов связи, уже осуществляются через биометрию. Если SIM-карта приобретена в магазине, она не должна работать без прохождения биометрической идентификации, — пояснил он.

По его словам, после установки SIM-карты пользователю приходит SMS-уведомление, а пройти биометрию можно через мобильные приложения операторов связи. При этом возможность личного обращения в абонентские отделы сохраняется.

— Если у человека нет смартфона или ему затруднительно проходить биометрию, он может обратиться в официальные точки продаж операторов. Запрета на продажу SIM-карт в обычных магазинах нет, но пользоваться такой SIM-картой можно будет только после прохождения биометрической идентификации, — отметил Сейсембеков.

Он также подтвердил, что ограничение на количество SIM-карт — не более 10 на одного человека — продолжает действовать.

