Россия планирует запретить международные звонки и ввести детские SIM-карты

По словам руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, такие меры направлены на снижение рисков телефонного мошенничества

— Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, — сказал он.

Также предусматривается введение детских SIM-карт, по которым у родителей появится возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Кроме того, по словам Григоренко, будут введены ограничения по количеству банковских карт.

— Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств, — добавил он.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был приянт в марте этого года. Правила вводились постепенно.

С 1 августа у жителей России появилась возможность отказаться от получения СМС-сообщений.

А с 1 сентября можно отказаться от нежелательных звонков и запретить оформление новых SIM-карт на «Госуслугах».

Напомним, с 1 июля в России началось отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные.

Ранее сообщалось, что мессенджер Max войдет в перечень программ для обязательной предустановки в России.