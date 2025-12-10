Россия планирует запретить международные звонки и ввести детские SIM-карты
Кабмин РФ подготовил второй пакет мер защиты граждан от кибермошенников, включая запрет на международные входящие звонки без согласия абонента и обязательную маркировку таких вызовов, передает агентство Kazinform.
По словам руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, такие меры направлены на снижение рисков телефонного мошенничества
— Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, — сказал он.
Также предусматривается введение детских SIM-карт, по которым у родителей появится возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений.
Кроме того, по словам Григоренко, будут введены ограничения по количеству банковских карт.
— Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств, — добавил он.
Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был приянт в марте этого года. Правила вводились постепенно.
С 1 августа у жителей России появилась возможность отказаться от получения СМС-сообщений.
А с 1 сентября можно отказаться от нежелательных звонков и запретить оформление новых SIM-карт на «Госуслугах».
Напомним, с 1 июля в России началось отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные.
Ранее сообщалось, что мессенджер Max войдет в перечень программ для обязательной предустановки в России.