РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:59, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Россия планирует запретить международные звонки и ввести детские SIM-карты

    Кабмин РФ подготовил второй пакет мер защиты граждан от кибермошенников, включая запрет на международные входящие звонки без согласия абонента и обязательную маркировку таких вызовов, передает агентство Kazinform. 

    Россия планирует запретить международные звонки и ввести детские SIM-карты
    Фото: pixabay

    По словам руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, такие меры направлены на снижение рисков телефонного мошенничества

    — Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, — сказал он.

    Также предусматривается введение детских SIM-карт, по которым у родителей появится возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений.

    Кроме того, по словам Григоренко, будут введены ограничения по количеству банковских карт.

    — Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств, — добавил он.

    Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был приянт в марте этого года. Правила вводились постепенно. 

    С 1 августа у жителей России появилась возможность отказаться от получения СМС-сообщений.

    А с 1 сентября можно отказаться от нежелательных звонков и запретить оформление новых SIM-карт на «Госуслугах».

    Напомним, с 1 июля в России началось отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные. 

    Ранее сообщалось, что мессенджер Max войдет в перечень программ для обязательной предустановки в России. 

    Теги:
    Запреты Мировые новости Россия Кибербезопасность
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают