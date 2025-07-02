РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Иностранцы в России могут остаться без связи

    С 1 июля в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные, передает корреспондент агентства Kazinform.

    т
    Фото: pixabay

    В сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ говорится, что с начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). Им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.

    По ранее заключённым договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля 2025 года. Тем, кто не прошел процедуру по ее сдаче, операторы начнут поэтапно отключать связь.

    По данным ведомства, более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры по новым правилам.

    При этом неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу, активные - будут отключаться поэтапно, сначала у них будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время можно переоформить договор по новым правилам.

    Кроме того, с 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и учётную запись Госуслуг (аналог - egov). Надо будет один раз сходить банк для подтверждения учётной записи и биометрии. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.

    Ранее сообщалось, что на пункте пропуска на границе Казахстана и России временно ограничат движение.

    Теги:
    Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают