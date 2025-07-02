Иностранцы в России могут остаться без связи

В сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ говорится, что с начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). Им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.

По ранее заключённым договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля 2025 года. Тем, кто не прошел процедуру по ее сдаче, операторы начнут поэтапно отключать связь.

По данным ведомства, более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры по новым правилам.

При этом неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу, активные - будут отключаться поэтапно, сначала у них будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время можно переоформить договор по новым правилам.

Кроме того, с 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и учётную запись Госуслуг (аналог - egov). Надо будет один раз сходить банк для подтверждения учётной записи и биометрии. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска на границе Казахстана и России временно ограничат движение.