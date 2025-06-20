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    15:46, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    На пункте пропуска на границе Казахстана и России ограничили движение

    В Маштаково возможно временное ограничение пропускной способности при въезде в Россию, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФГКУ Росгранстрой.

    пункт пропуска на границе шекаралық бақылау бекеті
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — В связи с проведением работ по обслуживанию ПИДК на въезд в Россию в автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области на границе с Казахстаном, возможно временное скопление транспорта до 22:00 по местному времени, — говорится в сообщении ведомства.

    Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение границы или рассмотреть альтернативные пункты пропуска Теплое (только для граждан России и Казахстана) или Илек.

    Ранее сообщалось, что пропускная способность пунктов на внешней границе Казахстана увеличена в 2,5 раза.

    Теги:
    Дороги Казахстан Транспорт Граница Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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