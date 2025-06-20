На пункте пропуска на границе Казахстана и России ограничили движение

— В связи с проведением работ по обслуживанию ПИДК на въезд в Россию в автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области на границе с Казахстаном, возможно временное скопление транспорта до 22:00 по местному времени, — говорится в сообщении ведомства.

Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение границы или рассмотреть альтернативные пункты пропуска Теплое (только для граждан России и Казахстана) или Илек.

Ранее сообщалось, что пропускная способность пунктов на внешней границе Казахстана увеличена в 2,5 раза.