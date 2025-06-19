В 2,5 раза увеличена пропускная способность пунктов на внешней границе Казахстана

— С начала года через автомобильные пункты пропуска на внешней границе проследовало 605,7 тысячи автомобилей в обе стороны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение пропускной способности составило 25%. Поступило таможенных платежей за этот период 1,6 триллиона тенге, исполнение прогноза составляет 106%. По периметру государственной границы имеются 52 автомобильных пункта пропуска, из которых 14 — на внешней границе ЕАЭС, — сказал Б. Слямов.

По его словам, на сегодня успешно модернизированы 6 пунктов пропуска. В том числе в 2018 году завершили модернизацию пункта пропуска «Нур жолы» — это сопредельный пункт пропуска Хоргос, и сегодня этот пункт пропуска является крупнейшим в Центральной Азии.

Учитывая положительный эффект от проведенных модернизаций, увеличения транспортного потока и поступления платежей, Комитетом госдоходов ведется модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных, 1 железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления КГД МФ в г. Астана.

В 2023 году завершена работа на пункте пропуска «Достык-железнодорожный». На текущий день запущены 4 пункта пропуска — «Капланбек», «Атамекен», «Кольжат», «Алаколь». Оставшиеся 5 пунктов пропуска — Казыгурт, Тажен, Темир баба, Майкапчагай и Бахты» — будут запущены поэтапно до конца текущего года.

В итоге пропускная способность модернизируемых пунктов не снижена, а наоборот увеличена с 640 тысяч транспортных средств в 2022 году до 1,4 миллиона в 2024 году.

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