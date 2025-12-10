В России пока не определили сроки снижения НДС

По его словам, говорить о конкретном временном горизонте возможного снижения НДС после повышения с 2026 года преждевременно, на данный момент ставка в 22% является обоснованной расчетами Минфина.

Следует отметить, что в бюджете на 2026–2028 годов заложены поступления НДС по ставке 22% на все три года.

Ранее, 28 ноября президент РФ В.Путин подписал закон, который предусматривает повышение ставки НДС с 20 до 22%, с 1 января 2026 года при сохранении льготной ставки 10% для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и детских товаров.

8 декабря В.Путин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию выразил надежду, что повышение НДС до 22% в 2026 г. будет временным. Кроме того, призвал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу предпринимателей в теневой сектор.

Ранее сообщалось, что в России вырос утильсбор.



