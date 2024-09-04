В РК ужесточат наказание за завышение цен на продукты питания

Министерство торговли и интеграции разработало поправку в КоАП по ужесточению административного взыскания с бизнеса за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания, передает агентство Kazinform.

Об этом на совещании в правительстве по стабилизации цен на СЗПТ сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

— В настоящее время за первое нарушение в части превышения установленной законом торговой надбавки на социальные продукты питания в размере не более 15% предпринимателю выносится предупреждение. Изменения предусматривают замену предупреждения на штраф от 5 до 150 МРП. По проекту изменений уже проведен анализ регуляторного воздействия, вскоре документ будет направлен в Мажилис Парламента, — заявила Айжан Бижанова.

Как сообщалось ранее, в Казахстане расширят список товаров с минимальным уровнем цен. В республике началось сезонное снижение цен на овощи. Kazinform подготовил обзор цен на кабачки и баклажаны, а также узнал сколько стоит сахар в регионах Казахстана. Кроме того, в Казахстане увеличилось производство круп.