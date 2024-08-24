Сладкая жизнь – сколько стоит сахар в регионах Казахстана

В Казахстане сахар входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. Цена на него регулируется, но все же незначительно отличается по регионам. Подробнее – в обзоре агентства Kazinform.

Самый дешевый сахар обнаружился в Актобе и Актау – менее 400 тенге за килограмм. В ценовом диапазон от 400 до 420 тенге находится большинство регионов. В том числе Костанай и Кызылорда – от 400 тенге, Петропавловск и Павлодар – 410 тенге, Шымкент, Караганда, Жезказган, Алматы, Астана, Уральск – 420 тенге. В Таразе и Талдыкоргане – 430 тенге, в Атырау, Семее, Конаеве, Туркестане и Усть-Каменогорске сахар стоит 450-460 тенге за килограмм. В Кокшетау – 500 тенге.

Инфографика: Kazinform

В обзоре представлены цены на самый обычный сахар-песок. Но современный рынок предлагает разные виды сладкого продукта. Например, всем известный рафинад стоит от 400 тенге за пачку весом в полкилограмма. Можно найти и за 2 тыс. тенге тот же объем, но со вкусом карамели или с витаминами.

Модный тростниковый сахар обойдется по цене от 2 тыс. тенге за килограмм. Кокосовый еще дороже – от 2,5 тыс. тенге за 200 граммов, органический из кокосовой пальмы – от 7,2 тыс. тенге за такой же вес.

По данным Бюро национальной статистики на 13 августа, средняя стоимость сахара-песка в Казахстане составляет 414 тенге за килограмм. Самый дешевый сахар в Актобе, где средняя цена равна 379 тенге, самый дорогой – в Петропавловске (439 тенге).

Портал globalproductprices.com приводит данные по ценам на сахар, собранным в апреле в 82 странах. По информации сайта, средняя цена в мире на сладкий продукт составляет 1,52 USD (725 тенге). Самая низкая - 0,61 USD (291 тенге) - в Пакистане, максимальная - 3,19 USD (1 520 тенге) – в Гонконге. Казахстан по этому показателю на 47-й строке с ценой в 1,38 USD (658 тенге).

Кроме того, в этом году в Казахстане ожидается в два раза больший урожай сахарной свеклы. В этом году аграрии планируют собрать1,1 млн тонн сахарной свеклы, в 2023 году валовый сбор составил 509 тысяч тонн, а среднегодовая урожайность с 2017 по 2023 год — 337 тысяч тонн.

Напомним, по поручению Главы государства финансирование сельского хозяйства на посевные и уборочные работы было увеличено в 3,1 раза. Эти средства позволили аграриям соблюдать агротехнологии, вовремя приобрести необходимые ресурсы.

В результате принятых мер жамбылские фермеры смогли впервые вырастить урожай на уровне 550 тысяч тонн сахарной свеклы. Для поддержки переработки также выделяются субсидии от государства в размере 25 тг на 1 кг сахарной свеклы.