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    08:45, 23 Август 2024 | GMT +6

    В Казахстане увеличилось производство круп

    крупы
    Фото: pixabay.com

    В первом полугодии 2024 года в стране произведено 145,9 тыс. тонн круп, включая рис, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

    В этот же период импорт круп сократился на 27,5%, составив 15 тыс. тонн по сравнению с 20,8 тыс. тоннами в январе-июне 2023 года. Доля импортируемой продукции занимает 9,4% от общего объема ресурсов.

    Также на 14,2% уменьшился экспорт круп, за первые шесть месяцев вывезено за рубеж 55,3 тыс. тонн продукции, в то время как в январе-июне 2023 года экспорт составлял 64,5 тыс. тонн.

    На внутреннем рынке реализация круп за первые шесть месяцев 2024 года составила 105,6 тыс. тонн, что на 51,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщалось ранее, кызылординские фермеры планируют собрать в текущем году свыше 500 тысяч тонн риса.

    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Минсельхоз Экономика Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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