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    15:04, 28 Май 2025 | GMT +5

    В Риддере выпал снег

    В Восточно-Казахстанской области фиксируется резкое похолодание, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Риддере выпал снег
    Фото: кадр из видео

    В Риддере накануне днем выпал снег, видео с осадками публикуют местные жители. По информации синоптиков, на востоке и севере региона сегодня ночью сохранятся осадки в виде дождя и снега.

    — Завтра, 29 мая, в восточной части области ожидаются дожди, ночью и утром — туман. Ветер северо-восточный, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от +1 до +6°, на востоке и севере возможны заморозки до -2°», — уточнили в «Казгидромет».

    Накануне в Маркакольском районе столбики термометров опускались до -6°. В ближайшую ночь отрицательные температуры прогнозируются в Риддере, Катон-Карагае, Глубоковском районе и снова в Маркаколе.

    — Днем температура воздуха поднимется до +15…+20°, но на востоке области теплее +10° не ожидается. В Усть-Каменогорске — без осадков, переменная облачность и до +17°», — говорят синоптики.

    Ранее сообщалось, какая погода будет в Казахстане 28 мая.

    Теги:
    Погода ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Снег Риддер
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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