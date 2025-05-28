Какая погода будет в Казахстане 28 мая

Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточную часть Казахстана — пройдут дожди с грозами. На остальной территории РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без существенных осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы — туман.

Ночью на юге, востоке области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-3 градуса.

На востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Атырауской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, юго-востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области и области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.