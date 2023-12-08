В результате дождей затоплен целый город в Индии

По меньшей мере 18 человек погибли в штате Тамилнад, столицей которого является город Ченнаи. Люди погибли в результате затопления, связанного с дождем, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Циклон Михаунг, который прошел по южному побережью Индии ранее на этой неделе, оставил город Ченнаи затопленным.

Некоторые жители сообщают, что им не удается получить доступ к предметам первой необходимости. Также в городе наблюдается частое отключение электроэнергии.

В понедельник аэропорт Ченнаи был закрыт на один день из-за затопления взлетно-посадочной полосы.

Власти пытаются ликвидировать последствия потопа. Так в четверг в Ченнаи использовалось оборудование для откачивания воды с улиц в южных пригородах города, чтобы обеспечить движение транспорта.

Тысячи людей были эвакуированы в лагеря по оказанию помощи за последние три дня. Власти также стараются восстановить поставку питьевой воды в некоторые районы.

Эксперты говорят, что бесконтрольное строительство не оставило места для стока дождевой воды.

— Дома затапливаются при каждом ливне, потому что здания построены на болотистых водосборных участках озер и прудов в некоторых пригородах Ченнаи, — говорит Дэвид Манохар, активист, изучающий городские наводнения.

В 2015 году сильные ливни унесли жизни более 200 человек в Ченнаи, одном из крупнейших городов Индии, являющемся промышленным центром.