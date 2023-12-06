В результате сильных дождей в Индии погибло 9 человек

Интенсивные дожди и сильный ветер унесли жизни по меньшей мере 9 человек, включая ребенка, на юге Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Тысячи людей в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш были эвакуированы. Многие жилые районы города Чаннаи затоплены, машины унесены потоками, а деревья вырваны с корнем.

Четырехлетний мальчик погиб после падения стены в Тирупати, в то время как в Тамилнаде погибло восемь человек, сообщает Reuters.

Среди причин смертей - обрушение строений и поражение электрическим током.

Почти 8 000 человек были эвакуированы из прибрежных районов, и еще 21 000 могут быть эвакуированы.

Также около Ченнаи закрыты заводы, включая производственные объекты iPhone.

Ожидается, что циклон Михаунг ударит по побережью Андхра-Прадеш около полудня по местному времени, с порывами ветра до 110 км/ч.

Метеорологические службы объявили красный уровень опасности для некоторых районов в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш.