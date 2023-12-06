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    21:41, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    В результате сильных дождей в Индии погибло 9 человек

    циклон, ураган, дожди
    Фото:pixabay.com

    Интенсивные дожди и сильный ветер унесли жизни по меньшей мере 9 человек, включая ребенка, на юге Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Тысячи людей в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш были эвакуированы. Многие жилые районы города Чаннаи затоплены, машины унесены потоками, а деревья вырваны с корнем.

    Четырехлетний мальчик погиб после падения стены в Тирупати, в то время как в Тамилнаде погибло восемь человек, сообщает Reuters.

    Среди причин смертей - обрушение строений и поражение электрическим током.

    Почти 8 000 человек были эвакуированы из прибрежных районов, и еще 21 000 могут быть эвакуированы.

    Также около Ченнаи закрыты заводы, включая производственные объекты iPhone.

    Ожидается, что циклон Михаунг ударит по побережью Андхра-Прадеш около полудня по местному времени, с порывами ветра до 110 км/ч.

    Метеорологические службы объявили красный уровень опасности для некоторых районов в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Индия Происшествия Мировые новости Непогода
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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