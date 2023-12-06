В результате сильных дождей в Индии погибло 9 человек
Интенсивные дожди и сильный ветер унесли жизни по меньшей мере 9 человек, включая ребенка, на юге Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Тысячи людей в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш были эвакуированы. Многие жилые районы города Чаннаи затоплены, машины унесены потоками, а деревья вырваны с корнем.
Четырехлетний мальчик погиб после падения стены в Тирупати, в то время как в Тамилнаде погибло восемь человек, сообщает Reuters.
Среди причин смертей - обрушение строений и поражение электрическим током.
Почти 8 000 человек были эвакуированы из прибрежных районов, и еще 21 000 могут быть эвакуированы.
Также около Ченнаи закрыты заводы, включая производственные объекты iPhone.
Ожидается, что циклон Михаунг ударит по побережью Андхра-Прадеш около полудня по местному времени, с порывами ветра до 110 км/ч.
Метеорологические службы объявили красный уровень опасности для некоторых районов в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш.