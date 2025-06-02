В резервате «Акжайык» близ Атырау сохраняются очаги тления на 10 гектарах

В настоящий момент на площади около 10 гектаров сохраняется тление отдельных очагов.

По информации группы имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, всего огонь охватил площадь в 1050 гектаров.

Фото: ДЧС

- Сотрудники департамента по ЧС совместно с работниками природного резервата «Акжайык» ликвидировали пожар на площади 165 гектаров. Остальные 885 гектаров, охваченные пламенем, потухли самостоятельно. По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня, распространение огня остановлено. Однако на участке площадью 10 гектаров всё ещё продолжается тление, - сообщили в департаменте.

В районе возгорания продолжают работать участники специально созданного оперативного штаба. В настоящее время запах гари в городе Атырау не ощущается.

Напомним, ранее мы сообщали о возгорании камыша на территории природного резервата «Акжайык» в Атырау. Позднее стало известно, что густой дым от пожара накрыл город. Для борьбы с огнём с воздуха было сброшено 30 тонн воды с вертолета.