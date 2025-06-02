РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В резервате «Акжайык» близ Атырау сохраняются очаги тления на 10 гектарах

    В Атырауской области на территории Государственного природного резервата «Акжайык» до сих пор не удалось полностью потушить камышовый пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    резерват «Акжайык» близ Атырау
    Фото: ДЧС Атырауской области

    В настоящий момент на площади около 10 гектаров сохраняется тление отдельных очагов.

    По информации группы имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, всего огонь охватил площадь в 1050 гектаров.

    резерват «Акжайык» близ Атырау
    Фото: ДЧС

    - Сотрудники департамента по ЧС совместно с работниками природного резервата «Акжайык» ликвидировали пожар на площади 165 гектаров. Остальные 885 гектаров, охваченные пламенем, потухли самостоятельно. По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня, распространение огня остановлено. Однако на участке площадью 10 гектаров всё ещё продолжается тление, - сообщили в департаменте.

    В районе возгорания продолжают работать участники специально созданного оперативного штаба. В настоящее время запах гари в городе Атырау не ощущается.

    Напомним, ранее мы сообщали о возгорании камыша на территории природного резервата «Акжайык» в Атырау. Позднее стало известно, что густой дым от пожара накрыл город. Для борьбы с огнём с воздуха было сброшено 30 тонн воды с вертолета.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Пожар Происшествия, ЧС
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают