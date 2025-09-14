РУ
    В реке в Актюбинской области обнаружили туши сайгаков

    Происшествие произошло на территории Айтекебийского района, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В реке в Актюбинской области обнаружили туши сайгаков
    Фото: кадр из видео

    Сегодня на место выедут специалисты, чтобы установить причины случившегося и все обстоятельства произошедшего.

    В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что на берегу реки Кайракты лежат туши сайгаков. Причём, судя по кадрам, погибло не одно, а десятки животных.

    По информации руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерея Ауелбаева, личность человека, снявшего видео, уже установлена.

    — Сегодня на место происшествия направятся заместитель руководителя инспекции, два инспектора, сотрудники Актюбинского регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром», а также представители местных исполнительных органов. Все обстоятельства будут выяснены на месте. В случае необходимости будет привлечена дополнительная помощь из Хромтауского района, — сообщил Адильгерей Ауелбаев.

    Напомним, ранее в Актюбинской области имел место другой инцидент, связанный с сайгаками: стада животных вытоптали сельскохозяйственные угодья. Так, сообщалось, что в том же Айтекебийском районе сайгаки нанесли ущерб на территории площадью 1200 гектаров, принадлежащей ТОО «Кумкудык».

