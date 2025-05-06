Сайгаки вытоптали посевы сельхозугодий в Актюбинской области

Директор ТОО «Құмкұдык», расположенного в Айтекебийском районе Актюбинской области, Александр Чемоданов сообщил, что на посевные поля зашли сайгаки. О факте он уведомил Республиканское государственное предприятие «Охотзоопром», территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области, а также местный акимат.

— Сейчас сайгаки находятся прямо на полях. Что нам остается делать? Мы их прогоняем, а они вскоре снова возвращаются. Мы не можем ни кричать на них, ни свистеть. Выезжаем на поле, сигналим из машин, пытаемся отпугнуть — толку никакого. Проблема началась еще в 2023 году и с тех пор не решается. Тогда составили акт, подсчитали ущерб, но его так и не возместили. В 2023 году было вытоптано около 16 тысяч гектаров. Сейчас сайгаки зашли на три участка: два из них — кормовые, один — с озимой пшеницей. В общей сложности это порядка 1200 гектаров. Сейчас на месте работают трое сотрудников «Охотзоопрома», — рассказал Александр Чемоданов.

Общая площадь хозяйства составляет 75 тысяч гектаров, из них 20 тысяч обрабатываются. Все эти земли сейчас находятся под угрозой.

— Мы можем лишиться кормов и зерна, а значит — влезем в долги. Что будет дальше — неизвестно. Все государственные органы уже осведомлены, всем были направлены уведомления. У нас в хозяйстве 1500 голов крупного рогатого скота, и нам нужно 3000 тонн кормов. В прошлом году мы круглосуточно охраняли поля, дежурили на машинах. В этом году справиться своими силами не получается. Я считаю, что численность сайгаков необходимо регулировать. Мы, в конце концов, должны производить пищу для людей или пасти сайгаков, не понимаю. Раньше их численность контролировали, даже сама природа устанавливала баланс, — отметил Чемоданов.

По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерея Ауелбаева, на место уже выехали специалисты, чтобы изучить ситуацию на месте.

— Сообщение поступило к нам вчера. Специалисты «Охотзоопрома», инспекции и представители местной исполнительной власти выехали на место. В настоящее время мы можем только отпугивать сайгаков. В 2024 году благодаря этим мерам удалось сохранить урожай. В этом году также направим две бригады — это 14 человек. Всего задействовано 28 сотрудников, которые работают вахтовым методом — по две недели. Кроме отпугивания, других способов нет, — сообщил Адилькерей Ауелбаев.

По его словам, в регионе есть 48 тысяч гектаров земли, по которым перемещаются сайгаки. Охватить всю территорию невозможно, но применяются методы отпугивания и безопасного пропуска животных.

— В поля сайгаки заходят в июне и июле. А те участки, о которых говорит фермер, — это многолетние кормовые травы и озимая пшеница. Комиссия на месте изучит ситуацию и примет необходимые меры, — добавил он.

Напомним, в 2023 году в двух районах Актюбинской области сайгаки также нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям — тогда пострадало 16 тысяч гектаров земли.