В регионах Костанайской области строят пункты содержания бродячих животных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В 12 регионах Костанайской области уже построены приюты или пункты временного содержания бродячих собак и кошек. Аналогичные пункты необходимо построить еще в ряде районов. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Акат Шектыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акиматами районов и городов области, по словам А. Шектыбаева, ведутся работы по организации строительства приютов или пунктов временного содержания для бродячих собак и кошек.

«В 12 районах и городах области (Амангельдинский, Аулиекольский, Б. Майлина, Жангельдинский, Житикаринский, Мендыкаринский, Федоровский, Карасуский,Узункольский, Лисаковск, Рудный, Аркалык) имеется 12 пунктов для временного содержания и три частных приюта (Костанайский район и город Костанай). Без наличия пунктов временного содержания бродячих животных невозможно провести работу по регулированию численности бродячих животных. В связи с этим акиматам Алтынсаринского, Денисовского, Камыстинского, Карабалыкского, Костанайского, Наурзумского, Сарыкольского районов необходимо ускорить работу по строительству приютов временного содержания для безнадзорных и бродячих животных», - сообщил А. Шектыбаев.

Из областного бюджета на отлов, временное содержание, идентификацию, вакцинацию и стерилизацию уже выделено свыше 86 млн тенге.

«В декабре 2022 года были объявлены государственные закупки для проведения работ по отлову, содержанию и идентификации на 2023 год в пяти городах области (Житикара, Тобыл, Рудный, Костанай, Лисаковск). В настоящее время по отдельным программам регулирования численности бродячих животных проводятся процедуры государственных закупок», - подытожил спикер.

Ранее в ведомстве сообщили о том, как выстроена работа по отлову и чипированию бродячих собак в Костанайской области.