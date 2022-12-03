Отлов и чипирование бродячих животных: как проводится работа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае участились случаи нападения животных на людей, как бродячих, так и домашних. О том, какая работа проводится по отлову бродячих животных в регионе, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат Шектыбаев.

В Костанае участились случаи нападения животных на людей. К примеру, в конце ноября в соцсетях было опубликовано видео жестокого нападения питбуля на женщину. Все это происходило в одном из парков Костаная в вечернее время. Причем хозяин животного, догнав и еле оттащив животное от женщины, просто пошел дальше выгуливать собаку. При этом собака успела покусать женщину. Теперь безответственного хозяина животного разыскивают неравнодушные костанайцы и правоохранительные органы.

Как отмечает руководитель управления ветеринарии Акат Шектыбаев, это, в первую очередь, безответственность владельца. Но проблема в том, что это не бродячая собака, у нее есть хозяин. И этот вопрос - уже в компетенции правоохранительных органах.

Что касается проводимой работы по отлову бродячих животных в Костанайской области, то она началась с момента вступления в силу нового закона «Об ответственном обращении с животными», согласно которому отлов и умерщвление бродячих собак и кошек запрещены.

Поэтому перед местным ветуправлением стоит задача по отлову и содержанию бродячих собак и кошек во временных приютах, в которых будут осуществляться вакцинация, стерилизация и идентификация за счет бюджетных средств. В Костанайской области согласно типовым правилам летом были разработаны региональные правила по отлову животных.

«В октябре правила были одобрены депутатами областного маслихата и вступили в силу 1 ноября. С местными зоозащитниками, с приютами были заключены меморандумы. И до вступления в силу правил животные отлавливались и помещались в эти приюты, - говорит А. Шектыбаев. — Всем акимам районов было поручено строить питомники. Сейчас эта работа ведется. Большие приюты открыты в Рудном, Житикаре, Аркалыке, в ряде районов Костанайской области».

Как работает процедура отлова животных? Ветеринарные службы, получив соответствующее сообщение, совершают выезд, отлавливают животное, помещают в питомник. Здесь животное находится определенное время. В питомнике животное стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Самцы могут находиться в питомнике до 7-8 суток, самки - до 14 дней. Позже животных, после всех необходимых процедур, отпускают в естественную среду обитания.

Что касается финансирования, то в этом году оставшиеся средства от прошлой программы по отлову и умерщвлению животных управление направит на реализацию новых правил по отлову.

«На следующий год управление запланировало на 9500 тысяч голов бродячих животных порядка 196 млн тенге. Пока это предварительные данные», - добавил А. Шектыбаев.

В планах у ведомства открыть питомники в каждом районе.

Ранее сообщалось, что Костанайской области необходимо свыше 195 млн тенге на строительство приютов для животных.



