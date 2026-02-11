В районах ВКО фиксируют критический объем снега

По данным филиала РГП «Казгидромет» по ВКО, на большей части равнинных территорий региона количество осадков составляет 112–146% от нормы.

Согласно информации метеостанций, особенно заметно превышение средних многолетних показателей снегозапасов в Шемонаихинском, Тарбагатайском и Зайсанском районах, а также в Улкен Нарыне.

— Высота снежного покрова варьируется от 8 сантиметров в селе Боран Маркакольского района — до 80–90 сантиметров в районах Алтай и Глубокое. В первой декаде февраля количество осадков превысило декадную норму в Самарском, Глубоковском районах, а также в Риддере, Алтае, Улкен Нарыне и Усть-Каменогорске, — рассказали в «Казгидромете».

В ведомстве отмечают, что в целом гидрологическая ситуация остается стабильной.

Большинство рек покрыты льдом, однако местами ледостав неполный. Толщина льда на реках составляет от 18 до 68 сантиметров. На Бухтарминском водохранилище — от 30 до 72 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, февраль и март ожидаются теплыми. Среднемесячная температура воздуха на большей части области будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. В марте также прогнозируется количество осадков выше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что ВКО уже неделю живет в режиме борьбы с непогодой.