    16:11, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    В районах ВКО фиксируют критический объем снега

    В нескольких районах Восточно-Казахстанской области объем выпавшего снега значительно превысил климатическую норму, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снег, метель, боран, қар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным филиала РГП «Казгидромет» по ВКО, на большей части равнинных территорий региона количество осадков составляет 112–146% от нормы.

    Согласно информации метеостанций, особенно заметно превышение средних многолетних показателей снегозапасов в Шемонаихинском, Тарбагатайском и Зайсанском районах, а также в Улкен Нарыне.

    — Высота снежного покрова варьируется от 8 сантиметров в селе Боран Маркакольского района — до 80–90 сантиметров в районах Алтай и Глубокое. В первой декаде февраля количество осадков превысило декадную норму в Самарском, Глубоковском районах, а также в Риддере, Алтае, Улкен Нарыне и Усть-Каменогорске, — рассказали в «Казгидромете».

    В ведомстве отмечают, что в целом гидрологическая ситуация остается стабильной.

    Большинство рек покрыты льдом, однако местами ледостав неполный. Толщина льда на реках составляет от 18 до 68 сантиметров. На Бухтарминском водохранилище — от 30 до 72 сантиметров.

    По прогнозам синоптиков, февраль и март ожидаются теплыми. Среднемесячная температура воздуха на большей части области будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. В марте также прогнозируется количество осадков выше средних многолетних значений.

    Ранее сообщалось, что ВКО уже неделю живет в режиме борьбы с непогодой. 

    Руслан Мухамедьяров
