15 Октября 2022, 14:06

В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После встречи в узком формате Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По итогам переговоров подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Туркменистана;

2. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы;

3. Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана;

5. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области карантина растений;

7. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным концерном «Туркменхимия» о совместном сотрудничестве в области химической промышленности;

10. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Республики Казахстан и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана;

11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Туркменистана;

12. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;

13. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана;

14. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.

Фото: akorda.kz