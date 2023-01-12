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В работе Королевской почты Великобритании произошли сбои из-за кибер-инцидента

12 Января 2023, 04:11
В работе Королевской почты Великобритании произошли сбои из-за кибер-инцидента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Королевская почта Великобритании (Royal Mail) заявила, что столкнулась с серьезными сбоями в работе международных отправлений из-за «кибер-инцидента», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Компания сообщила, что называет произошедшее кибер-инцидентом, так как не знает, что конкретно вызвало сбой в системе.

«Мы временно не можем отправлять товары, включая письма и посылки в зарубежные страны. Мы попросили клиентов прекратить отправку каких-либо экспортных товаров, пока мы работаем над решением этой проблемы», - сообщает почта.

Также сказано, что некоторые клиенты могут столкнуться с задержкой или нарушением поставок товаров, уже отправленных на экспорт. Операции по импорту продолжают выполняться в полном объеме с небольшими задержками.

«Наши команды работают круглосуточно, чтобы устранить этот сбой. Мы начали расследование инцидента и работаем с внешними экспертами. Мы сообщили об инциденте нашим регулирующим органам и соответствующим органам безопасности», - говорится в заявлении компании.

Royal Mail - крупнейшая национальная почта Великобритании, учрежденная в 1516 году. В ней работает 158,5 тысяч сотрудников. По последним данным, компания за год обработала 152 млн международных посылок.

Фото: Reuters

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