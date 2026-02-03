В Минтуризма напомнили главные достижения Казахстана в зимних видах спорта в 2025 году

Как отметили в ведомстве, значимые результаты были достигнуты в шорт-треке, фристайле, конькобежном спорте, фигурном катании и парабиатлоне.

На IX зимних Азиатских играх в Харбине мужская сборная Казахстана по шорт-треку в составе Дениса Никиши, Адиля Галиахметова, Абзала Ажгалиева, Глеба Ивченко, Мерсаида Жаксыбаева и Айбека Насена завоевала историческое золото в эстафете на 5000 метров — олимпийской дисциплине. Кроме того, казахстанские спортсмены стали серебряными призёрами в смешанной эстафете и в командных соревнованиях среди женщин.

В марте на чемпионате мира в Китае Денис Никиша второй год подряд выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров.

Успешным оказалось выступление казахстанцев во фристайл-акробатике. На Азиатских играх в Харбине Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов в синхронных парных прыжках набрали 97,92 балла, обошли олимпийских чемпионов, установили рекорд Азии и стали обладателями золотых медалей.

Значительный вклад в медальную копилку внесла Анастасия Городко. В январе на чемпионате мира среди юниоров в Алматы она завоевала золото и серебро. Позже на зимней Универсиаде в Турине спортсменка стала победительницей в могуле и параллельном могуле. В марте на чемпионате мира среди взрослых в Санкт-Морице (Швейцария) Городко выиграла бронзовую медаль в параллельном могуле.

В конькобежном спорте отличился Евгений Кошкин. На этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити он преодолел дистанцию 500 метров за 33,67 секунды, обновил личный рекорд и завоевал серебряную медаль.

Исторический результат показал Динмухаммед Райымкулов. На чемпионате мира среди юниоров в Алматы он стал чемпионом в дисциплине фристайл-акробатика, завоевав первое в истории Казахстана золото юниорского мирового первенства в этом виде спорта.

На чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года Михаил Шайдоров стал серебряным призёром. Он вошёл в историю как третий казахстанский фигурист, завоевавший медаль мирового первенства после Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой.

В парабиатлоне Ербол Хамитов впервые в истории Казахстана стал обладателем Хрустального глобуса Кубка мира.

В министерстве отметили, что итоги зимнего сезона 2025 года демонстрируют системное развитие казахстанского спорта и его высокую конкурентоспособность на международной арене.

