17:41, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстанская горнолыжница вошла в десятку лучших на турнире FIS в Германии
Команда Казахстана по горнолыжному спорту выступила на международном турнире FIS в Гармиш-Партенкирхене в Германии, передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК РК.
Нашу страну представили Александра Скороходова и Ростислав Хохлов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2026.
Скороходова в скоростном спуске стала восьмой. В супергиганте казахстанка финишировала на шестом месте.
У мужчин Хохлов в скоростном спуске завершил два заезда на 12 и 15 местах, а в супергиганте показал 23-й результат.
Ранее сообщалось, что Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США) с двумя медалями.
Кроме того, стало известно, что Алматы примет Зимние Азиатские игры 2029 года.