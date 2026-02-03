Казахстанская горнолыжница вошла в десятку лучших на турнире FIS в Германии

Нашу страну представили Александра Скороходова и Ростислав Хохлов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2026.

Скороходова в скоростном спуске стала восьмой. В супергиганте казахстанка финишировала на шестом месте.

У мужчин Хохлов в скоростном спуске завершил два заезда на 12 и 15 местах, а в супергиганте показал 23-й результат.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США) с двумя медалями.

Кроме того, стало известно, что Алматы примет Зимние Азиатские игры 2029 года.