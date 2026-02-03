РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:41, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанская горнолыжница вошла в десятку лучших на турнире FIS в Германии

    Команда Казахстана по горнолыжному спорту выступила на международном турнире FIS в Гармиш-Партенкирхене в Германии, передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК РК.

    Александра Скороходова
    Фото: НОК РК

    Нашу страну представили Александра Скороходова и Ростислав Хохлов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2026.

    Скороходова в скоростном спуске стала восьмой. В супергиганте казахстанка финишировала на шестом месте.

    У мужчин Хохлов в скоростном спуске завершил два заезда на 12 и 15 местах, а в супергиганте показал 23-й результат.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США) с двумя медалями.

    Кроме того, стало известно, что Алматы примет Зимние Азиатские игры 2029 года.

    Спорт спортсмены Казахстана Германия
