    17:07, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    В проекте Конституции впервые закреплены забота о родителях и экологическая культура

    На предыдущих девяти заседаниях Комиссии по конституционной реформе рабочая группа тщательно изучила и систематизировала более четырёх тысяч поступивших предложений, уделяя особое внимание интересам ветеранов и старшего поколения, сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Измухамбетов Бактыкожа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    старость
    Фото: Freepik

    По его словам, в проекте новой Конституции каждому гражданину предоставляется прямая гарантия социальной защиты, включая минимальный размер пенсии, а также обеспечение по возрасту, болезни или инвалидности.

    — Государство берет на себя обязательство способствовать развитию различных форм социальной защиты и благотворительности, что создаёт дополнительную безопасность для пожилых людей, — подчеркнул парламентарий.

    Он отметил, что в проекте новой Конституции нормы социальной защиты конкретизированы, а формулировки стали более точными и справедливыми.

    о
    кадр из видео

    — Если в действующей Конституции право на медицинскую помощь указано как «бесплатное», то в проекте новой Конституции используется более точная формулировка «без оплаты», что закрепляет, что граждане не несут расходов на медицинскую помощь, установленную законом, и все расходы берет на себя государство, — пояснил Измухамбетов.

    Кроме того, проект Конституции впервые закрепляет на конституционном уровне защиту персональных данных, сохранность банковских вкладов, а также принципы преемственности поколений и семейного сотрудничества.

    — Для старшего поколения важным положением является конституционное закрепление обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях, что укрепляет преемственность поколений и семейное сотрудничество, — отметил депутат.

    Конституция Конституционный суд Семья Экология Конституционная реформа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
