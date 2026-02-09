В проекте Конституции впервые закреплены забота о родителях и экологическая культура

По его словам, в проекте новой Конституции каждому гражданину предоставляется прямая гарантия социальной защиты, включая минимальный размер пенсии, а также обеспечение по возрасту, болезни или инвалидности.

— Государство берет на себя обязательство способствовать развитию различных форм социальной защиты и благотворительности, что создаёт дополнительную безопасность для пожилых людей, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что в проекте новой Конституции нормы социальной защиты конкретизированы, а формулировки стали более точными и справедливыми.

кадр из видео

— Если в действующей Конституции право на медицинскую помощь указано как «бесплатное», то в проекте новой Конституции используется более точная формулировка «без оплаты», что закрепляет, что граждане не несут расходов на медицинскую помощь, установленную законом, и все расходы берет на себя государство, — пояснил Измухамбетов.

Кроме того, проект Конституции впервые закрепляет на конституционном уровне защиту персональных данных, сохранность банковских вкладов, а также принципы преемственности поколений и семейного сотрудничества.