В природном резервате Атырау горят 85 гектаров тростника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в природном резервате «Акжайык» на побережье Каспийского моря горят 85 га тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в 30 км от села Дамба вдоль побережья Каспийского моря на территории государственного природного резервата «Акжайык» загорелись тростниковые заросли - камыш.

«2 апреля в 09:12 в 30 километрах от села Дамба, на побережье Каспийского моря, на территории государственного природного резервата «Акжайык» произошло возгорание камыша. По состоянию на 19:00 площадь горения тростниковой растительности составила 85 га.

В настоящее время пожарные подразделения ДЧС и сотрудники резервата тушат пожар. В тушении огня задействовано 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области, а также 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР «Акжайык», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В ведомстве добавили, что тушение тростниковой растительности усложняется сильными порывами ветра, но угрозы распространения огня на населенные пункты нет.