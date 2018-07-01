В пригороде Атырау строят Дом культуры и агрокомплекс

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый дом культуры и агрокомплекс сдадут в эксплуатацию в пригороде Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Аким города Атырау Алимухаммед Куттымуратулы посетил Кайыршахтинский сельский округ, где ознакомился с социально-экономическим развитием сельских микрорайонов и населенных пунктов - Томарлы, Талгайран, Бесикти, Коктем, Жулдыз и Жулдыз , а также с ходом строительства двух новых объектов.

В сельском округе, расположенном в 5 километрах от областного центра, сегодня проживает свыше 12 тысяч человек. В настоящее время городским и областным отделами строительства разрабатывается ПСД на строительство 3 школ и 6 детских садов. Таким образом, уже в ближайшее время дети школьного и дошкольного возраста смогут получать образование непосредственно в своем населенном пункте, не выезжая в соседние села.

В микрорайоне «Жулдыз» полным ходом идет строительство средней школы на 624 места. По словам акима округа Шапката Калиева, проблема с дорогами в Кайыршахтинском сельском округе решена на 97 %, рабочим осталось заасфальтировать менее 6 километров автомобильных дорог. Всего здесь было проложено 180 километров нового дорожного полотна.

Кроме того, до конца текущего года в рамках ГЧП на 29 улицах общей протяженностью 25 километров планируется установить новую модернизированную систему освещения.

Сельское хозяйство в округе развивается активными темпами. Местные аграрии открывают теплицы, используя в поливе капельное орошение и получая субсидии от государства. Сегодня этот метод практикуется на 330 гектарах земли.

Свою продукцию товаропроизводители реализуют на городских рынках по ценам ниже рыночных. Уже на днях планируется открытие большого аграрного комплекса «Дастан», расположенного в микрорайоне «Коктем». Он включает в себя овощехранилище на 1000 тонн овощей, убойный цех, а также пункт реализации продукции оптом. Данный объект был простроен предпринимателем Конысом Ермановым на собственные средства.

«Новый объект, несомненно, имеет большое значение для населения не только Кайыршахтинского сельского округа, но и для города в целом. Благодаря продукции, выращиваемой местными аграриями, на городских рынках круглый год будет реализовываться всегда свежая и качественная продукция. Еще один плюс в том, что цены на местную продукцию будут ниже рыночных», - отметил А. Куттымуратулы при посещении аграрного комплекса.

Следующим объектом посещения градоначальника стал новый Дом культуры на 400 мест в селе Томарлы. Объект почти на 100 % готов к сдаче к эксплуатации, его открытие запланировано на август. Здесь будут проводиться культурные мероприятия, а также будет проходить обучение школьников и местной молодежи хореографии, музыке и актерскому мастерству.