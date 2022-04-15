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В Правительстве презентовали проект теплицы площадью 500 га в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2022, 22:19
В Правительстве презентовали проект теплицы площадью 500 га в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с президентом агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Бизнесмен презентовал проект строительства тепличного комплекса площадью 500 га в Туркестанской области. Инвестпроект предполагает создание более 8000 рабочих мест. Планируемый срок реализации — 5 лет.

Глава Правительства отметил уникальность проекта в рамках пространства СНГ. «Агропромышленный комплекс всегда являлся для нас важнейшей отраслью, которая имеет большой потенциал дальнейшего развития с учетом роста цен и спроса на сельхозпродукцию. Реализация такого крупного проекта имеет для нас особое значение», — сказал Алихан Смаилов.

Отметим, агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» работает с 2012 года. Основной вид деятельности компании — овощеводство закрытого грунта с круглогодичным производственным циклом. В состав АПХ входят действующие тепличные комплексы в нескольких областях России.

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«Южный Казахстан является прекрасным местом и по климатическим условиям, и по наличию трудовых ресурсов. Для реализации этого проекта мы не случайно обратили внимание именно на Туркестанскую область. Здесь хорошие погодные условия благодаря чему можно спокойно пройти зиму в пленочных теплицах. Это будет тепличный кластер на 500 га, где мы будем выращивать не только овощи, но и зелень, ягоды», — проинформировал А. Рудаков.

Также руководитель агрохолдинга выразил намерение оказать агрономическую поддержку местным фермерам для большего синергетического эффекта, создать учебный центр по подготовке соответствующих кадров.

По итогам встречи стороны договорились о тщательной проработке вопросов касательно подведения инженерной инфраструктуры, инвестсубсидий и финансирования проекта.


Правительство РК   Туркестанская область   Строительство  
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