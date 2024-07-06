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    09:00, 06 Июль 2024 | GMT +6

    В Петропавловске коммунальные службы перешли на усиленный режим

    ливни, ливневка, Петропавловск
    Фото: кадр из видео

    В Петропавловске коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за сильных осадков. В городе за день выпала почти месячная норма осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы акима города, ливневая сеть перегружена, по улицам города образовались лужи и скопление воды в низменных местах.

    - Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Для проведения работ задействовано 23 единицы специализированной техники, 20 мотопомп. Работы по откачке воды осуществляют пять бригад, задействованы более 65 человек. Ситуационный центр «Ikomek-109» принимает заявки от жителей в режиме 24/7 и передает в коммунальные службы для отработки. Имеются несколько способов связи с контакт-центром: социальные сети (Инстаграм), телеграм-бот (@petropavl_109_bot), мобильное приложение Aikey, короткий номер 109, - прокомментировали в пресс-службе.

    Дождь в Петропавловске шел со вчерашнего утра весь день, периодически усиливаясь. В филиале «Казгидромета» сообщили, что в городе выпало 62,7 мм осадков, что составляет 91% от месячной нормы. 

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Дожди Регионы Казахстана Акимат Видео ЖКХ Непогода
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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