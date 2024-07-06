Почти месячная норма осадков выпала за день в Петропавловске

В Петропавловске сегодня с утра идет дождь, гремят грозы. По данным филиала РГП «Казгидромет», автоматическая метеостанция в городе зарегистрировала почти месячную норму осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила, что на 19.00 часов метеостанция зафиксировала 62,7 мм осадков, что составляет 91% от месячной нормы. Прошел в городе сегодня град диаметром 5 мм. Отмечался порывистый ветер – 18 метров в секунду и грозы.

- Территория области находится под влиянием ложбины Северного циклона и атмосферных фронтов. По области отмечались осадки в виде дождя, грозы, града, порывистого ветер от 15 до 18 метров в секунду. На метеостанции в селе Явленка зарегистрировали град диаметром 20 мм, порывы ветра 16 метров в секунду, грозы. Ветер, средняя скорость которого составляет 15 метров в секунду и более, считается опасным явлением погоды, - проинформировала Н.Левина.

Молнии и гром сегодня наблюдали жители района Шал акына, Айыртауского, Тимирязевского, Жамбылского и Тайыншинского.