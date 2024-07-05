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    17:06, 05 Июль 2024 | GMT +6

    «Апокалипсис» в Петропавловске засняли на видео

    Ливень, град, гроза и молнии в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Петропавловске прошел сильный ливень с грозой. Буквально за час выпало количество осадков, почти в два раза превышающее норму декады, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Ливень, небольшой кратковременный град, сильная гроза и ветер — в течение часа в городе господствовала непогода. Тучи набежали за считанные минуты, стало настолько темно, что в квартирах можно было включать свет. Дождь обрушился на Петропавловск, как из ведра. Вместе с сильным ветром, который гнал потоки, картина была похожа на апокалиптическую.

    Ливень, град, гроза и молнии в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    — На территорию области оказывает влияние ложбина северного циклона и при прохождении 12.00 часов по автоматической метеорологической станции «Кызылжар» выпало 44,1 мм, что превысило декадную норму в 1,9 раза, и составляет 64% от месячной нормы. Град 5 мм продолжительностью три минуты, — прокомментировала заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

    Следом за непогодой сразу же выглянуло солнце, периодически гремит гром.

    Ливень, град, гроза и молнии в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Накануне синоптики и служба спасения предупреждали, что в пятницу, 5-го июля, ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Дожди Погода Петропавловска Казгидромет Видео Непогода
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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