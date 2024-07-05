«Апокалипсис» в Петропавловске засняли на видео

В Петропавловске прошел сильный ливень с грозой. Буквально за час выпало количество осадков, почти в два раза превышающее норму декады, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ливень, небольшой кратковременный град, сильная гроза и ветер — в течение часа в городе господствовала непогода. Тучи набежали за считанные минуты, стало настолько темно, что в квартирах можно было включать свет. Дождь обрушился на Петропавловск, как из ведра. Вместе с сильным ветром, который гнал потоки, картина была похожа на апокалиптическую.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

— На территорию области оказывает влияние ложбина северного циклона и при прохождении 12.00 часов по автоматической метеорологической станции «Кызылжар» выпало 44,1 мм, что превысило декадную норму в 1,9 раза, и составляет 64% от месячной нормы. Град 5 мм продолжительностью три минуты, — прокомментировала заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

Следом за непогодой сразу же выглянуло солнце, периодически гремит гром.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Накануне синоптики и служба спасения предупреждали, что в пятницу, 5-го июля, ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.