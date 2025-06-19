В Павлодарской области заключенный установил Starlink для координации наркосхемы
Осужденный установил спутниковую антенну Starlink и использовал высокоскоростной интернет для организации незаконной схемы по сбыту наркотических средств. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Абай Кайырбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Проводится расследование. Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Ответственные руководители учреждения и департамента были освобождены от занимаемой должности. Виновные должностные лица уволены из органов внутренних дел, — отметил А. Кайырбеков.
По его словам, по данному факту проводится досудебное расследование. Установлены серьезные нарушения режима со стороны сотрудников учреждения.
— В частности, уволены замначальника учреждения, а также оперативные режимные сотрудники, — уточнил он.
Каким образом заработал Starlink, который еще не доступен в стране, остается неясным. Следственные действия продолжаются. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink.