В Павлодарской области заключенный установил Starlink для координации наркосхемы

— Проводится расследование. Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Ответственные руководители учреждения и департамента были освобождены от занимаемой должности. Виновные должностные лица уволены из органов внутренних дел, — отметил А. Кайырбеков.

По его словам, по данному факту проводится досудебное расследование. Установлены серьезные нарушения режима со стороны сотрудников учреждения.

— В частности, уволены замначальника учреждения, а также оперативные режимные сотрудники, — уточнил он.

Каким образом заработал Starlink, который еще не доступен в стране, остается неясным. Следственные действия продолжаются. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink.