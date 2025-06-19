РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:54, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В Павлодарской области заключенный установил Starlink для координации наркосхемы

    Осужденный установил спутниковую антенну Starlink и использовал высокоскоростной интернет для организации незаконной схемы по сбыту наркотических средств. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Абай Кайырбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    оборудование от Starlink
    Фото: МЦРИАП РК

    — Проводится расследование. Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Ответственные руководители учреждения и департамента были освобождены от занимаемой должности. Виновные должностные лица уволены из органов внутренних дел, — отметил А. Кайырбеков.

    По его словам, по данному факту проводится досудебное расследование. Установлены серьезные нарушения режима со стороны сотрудников учреждения.

    — В частности, уволены замначальника учреждения, а также оперативные режимные сотрудники, — уточнил он.

    Каким образом заработал Starlink, который еще не доступен в стране, остается неясным. Следственные действия продолжаются. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

    Ранее стало известно, увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink.

    Теги:
    Регионы Тюрьма Заключенные Starlink Павлодарская область
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают