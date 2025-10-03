В Павлодарской области возможна вспышка птичьего гриппа

— Наблюдая симптомы болезни у умирающих птиц, мы предполагаем, что это высокопатогенный птичий грипп. Но это еще не точный диагноз. Ветеринарные специалисты из Референтного центра взяли пробы для лабораторных исследований. Результаты должны быть готовы на следующей неделе, после чего станет понятно, какое это заболевание, — сообщил заместитель руководителя областного управления ветеринарии Галым Бейсенов.

В настоящее время число погибших домашних птиц достигло 1 713. Территория распространения охватила пять районов, падеж зафиксирован в семи населенных пунктах. Наибольшее количество случаев приходится на Теренкольский район, где в 15 подворьях трех сел погибло 863 птицы.

Специалисты отмечают, что при выявлении высокопатогенного птичего гриппа в семи селах будет введен карантин и вся домашняя птица подлежит уничтожению. В хозяйствах будут проведены дезинфекционные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции в другие регионы. Владельцам подворий, попавших под карантин, позже будет выплачена государственная компенсация. В связи с этим ветеринары призывают граждан строго соблюдать правила содержания птицы и не допускать контакта домашних пернатых с дикими, особенно с водоплавающими птицами.

Напомним ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за неизвестной инфекции погибло около 1,5 тыс. домашних птиц.