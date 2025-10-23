07:27, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
В Павлодарской области открыли движение на дорогах
На республиканских автодорогах в Павлодарской области открыто движение для всех видов автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
23 октября открыли движение на следующих участках:
- «Омск-Майкапчагай» км. 191-390, (уч. гр. РФ - с.Мичурино);
- «Атамекен – Иртышск – Русская Поляна» км 0-152, уч. п.Атамекен-с. Иртышск.
Получить дополнительную информацию в любое время суток можно, позвонив в колл-центр 1403.
