    07:27, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Павлодарской области открыли движение на дорогах

    На республиканских автодорогах в Павлодарской области открыто движение для всех видов автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Трасса Калбатау – Майкапчагай
    Фото: акимат ВКО

    23 октября открыли движение на следующих участках:

    • «Омск-Майкапчагай» км. 191-390, (уч. гр. РФ - с.Мичурино);
    • «Атамекен – Иртышск – Русская Поляна» км 0-152, уч. п.Атамекен-с. Иртышск.

    Получить дополнительную информацию в любое время суток можно, позвонив в колл-центр 1403.

    Об ограничении движения в Павлодарской области ранее предупредили водителей в КазАвтоЖол.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
