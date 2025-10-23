В Павлодарской области открыли движение на дорогах

23 октября открыли движение на следующих участках:

«Омск-Майкапчагай» км. 191-390, (уч. гр. РФ - с.Мичурино);

«Атамекен – Иртышск – Русская Поляна» км 0-152, уч. п.Атамекен-с. Иртышск.

Получить дополнительную информацию в любое время суток можно, позвонив в колл-центр 1403.

Об ограничении движения в Павлодарской области ранее предупредили водителей в КазАвтоЖол.