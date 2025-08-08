В Павлодарской области 127 человек вышли на свободу по амнистии

Как сообщил исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области полковник юстиции Ермек Жалгасбаев, в рамках принятого закона в регионе попали под амнистию 1 025 граждан. Это осужденные, отбывающие наказание в учреждениях и состоящие на учете пробационной службы.

— В рамках закона об амнистии, объявленного в масштабах республики, в Павлодарской области амнистированы 227 человек, в том числе 127 освобождены от наказания. Закон об амнистии применяется путем решения суда и предусматривает полное или частичное освобождение граждан от наказания. Освобождение происходит или исполняются процедуры сокращения сроков наказания только после того, как служба пробации и учреждения определит лиц, попадающих под амнистию, и представит в суд, — говорит Е. Жалгасбаев.

Попали под амнистию в основном лица, совершившие преступления небольшой или средней тяжести.

Следует отметить, что для освобожденных лиц не предусмотрен специальный контроль со стороны правоохранительных органов, поскольку они полностью освобождены от наказания, их не ставят на учет пробационной службы и они не подлежат профилактическому контролю. И все же, такие граждане обязаны соблюдать общие для всех требования закона и, в случае совершения правонарушений, привлекаются к ответственности в общем порядке.

Лицам, освобожденным по амнистии, городскими отделами занятости и социальных программ оказывается психологическая помощь, юридические консультации и помощь в трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте и Туркестанской области вышли на свободу по амнистии 48 человек.