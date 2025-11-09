В Париже арестованы три женщины, подозреваемые в подготовке теракта

По информации Национальной антитеррористической прокуратуры PNAT, задержанные помещены в следственный изолятор.

Судебное расследование по факту «создания террористического преступного сообщества» началось 10 октября. Источники уточняют, что заговор был раскрыт осенью, а задержанным около 20 лет. Как отмечается, они обсуждали в интернете планы нападений, упоминая огнестрельное оружие и пояс смертника, а в качестве целей называли концертный зал и бар в Париже.

По данным радиостанции RTL, расследование связано с Салахом Абдесламом — единственным выжившим участником терактов 13 ноября 2015 года. На этой неделе его дважды допрашивали по делу о незаконном хранении USB-накопителя в камере тюрьмы Ванден-ле-Вьей. По данным источника, одна из задержанных является женой Абдеслама и подозревается в передаче ему флеш-карты с джихадистской пропагандой.

Глава PNAT Оливье Кристьен отметил, что джихадистская угроза во Франции усилилась за последние три года.

На следующей неделе в стране пройдут траурные мероприятия в память о жертвах терактов 2015 года, когда погибли 130 человек и более 350 получили ранения — это был самый кровопролитный теракт во Франции со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что ФБР сорвало теракт, который группа молодых людей планировала провести в выходные на Хэллоуин в пригороде Детройта.