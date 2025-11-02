РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:41, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сотрудники ФБР предотвратили теракт на Хэллоуин в пригороде Детройта

    ФБР сорвало теракт, который группа молодых людей планировала провести в выходные на Хэллоуин, передает Kazinform со ссылкой на BILD

    ФБР
    Фото: BILD

    Как сообщает телеканал ABC News, агенты задержали нескольких подозреваемых в пригородах Детройта. Им от 16 до 20 лет, и, по данным следствия, они проходили тренировку с огнестрельным оружием и обсуждали нападение под кодовым названием «Pumpkin day» («День тыквы»).

    Директор ФБР Каш Патель заявил, что следователи подозревают связь группы с террористической организацией Исламское государство. Сейчас проверяется, заходили ли подозреваемые на экстремистские ресурсы.

    По информации ABC News, два человека были арестованы, еще троих доставили на допрос. В ФБР подчеркнули, что угрозы для населения больше нет.

    Ранее сообщалось, что неизвестные напали с ножом на пассажиров поезда в Англии: есть пострадавшие. 

    Теги:
    Америка Теракт Полиция Мировые новости США
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают