Сотрудники ФБР предотвратили теракт на Хэллоуин в пригороде Детройта

Как сообщает телеканал ABC News, агенты задержали нескольких подозреваемых в пригородах Детройта. Им от 16 до 20 лет, и, по данным следствия, они проходили тренировку с огнестрельным оружием и обсуждали нападение под кодовым названием «Pumpkin day» («День тыквы»).

Директор ФБР Каш Патель заявил, что следователи подозревают связь группы с террористической организацией Исламское государство. Сейчас проверяется, заходили ли подозреваемые на экстремистские ресурсы.

По информации ABC News, два человека были арестованы, еще троих доставили на допрос. В ФБР подчеркнули, что угрозы для населения больше нет.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали с ножом на пассажиров поезда в Англии: есть пострадавшие.