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    15:39, 27 Август 2024 | GMT +6

    В Пакистане число погибших в результате терактов выросло до 50 человек

    Пакистан
    Фото: aa.com.tr

    По меньшей мере 50 человек, в том числе военнослужащие и представители правоохранительных органов Пакистана, погибли в ходе нападений террористов в разных районах провинции Белуджистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Об происшествии сообщила газета Dawn. По ее данным, нападения начались поздно вечером 25 августа и были нацелены на призывные пункты армии Пакистана и полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар. Кроме того, в течение дня поступали сообщения об активности террористов в Сиби, Панджгуре, Турбате, Беле и Кветте.

    Отдельное внимание издание обратило на эпизод, произошедший в районе Мусакхаил: там вооруженные лица перекрыли междугородное шоссе. Экстремисты останавливали автобусы, фургоны и грузовики, после чего расстреливали водителей и пассажиров, сообщается о 23 погибших.

    Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана».

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, министр внутренних дел Турции Али Йерликая объявил в пятницу, 23 августа, о завершении очередной антитеррористической операции, охватившей 17 провинций страны. В ее ходе задержали 65 человек по подозрению в связях с ИГ.

    В начале августа пятерых религиозных радикалов задержали в Казахстане.

    В Сомали по меньшей мере 20 человек погибли в результате мощного взрыва на пляже Лидо в пятницу вечером, рядом с популярным отелем Beachview в Могадишо.

    Теги:
    Терроризм ТАСС Пакистан Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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