РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:56, 26 Август 2024 | GMT +6

    Пакистан: боевики перекрыли шоссе и убили 23 пассажира

    Пакистан: боевики перекрыли шоссе и убили 23 пассажира
    Фото: iStock

    В пакистанской провинции Белуджистан, округ Мусахаил, боевики убили 23 человека и подожгли около десяти автомобилей. Нападение произошло, когда вооруженные люди заблокировали межпровинциальное шоссе и расстреляли пассажиров, которые прибыли из Пенджаба, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nova Agency.

    Президент Пакистана и премьер-министр осудили нападение и пообещали наказать виновных. Это уже второе такое нападение в этом году, предыдущее произошло в апреле в Нушках.

    Белуджистан сталкивается с проблемами из-за восстаний и терроризма, связанных с белуджским национализмом. В апреле этого года были убиты девять человек в Нушках. Объявленная недавно антитеррористическая кампания «Азми-и-Истехкам» направлена на защиту инвестиций и китайских рабочих в регионе.

    Подобные проблемы также касаются иранских провинций Систан и Белуджистан. В начале года произошел кратковременный дипломатический кризис между Пакистаном и Ираном после обмена ударами.

    Теги:
    Терроризм Пакистан Убийство Нападение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    telegram