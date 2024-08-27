Пакистан: боевики перекрыли шоссе и убили 23 пассажира

В пакистанской провинции Белуджистан, округ Мусахаил, боевики убили 23 человека и подожгли около десяти автомобилей. Нападение произошло, когда вооруженные люди заблокировали межпровинциальное шоссе и расстреляли пассажиров, которые прибыли из Пенджаба, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nova Agency.

Президент Пакистана и премьер-министр осудили нападение и пообещали наказать виновных. Это уже второе такое нападение в этом году, предыдущее произошло в апреле в Нушках.

Белуджистан сталкивается с проблемами из-за восстаний и терроризма, связанных с белуджским национализмом. В апреле этого года были убиты девять человек в Нушках. Объявленная недавно антитеррористическая кампания «Азми-и-Истехкам» направлена на защиту инвестиций и китайских рабочих в регионе.

Подобные проблемы также касаются иранских провинций Систан и Белуджистан. В начале года произошел кратковременный дипломатический кризис между Пакистаном и Ираном после обмена ударами.