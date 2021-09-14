В Ордабасинском районе Туркестанской области готовы запасы зимних кормов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии Ордабасинского района Туркестанской области в предстоящую зиму не будут испытывать дефицита кормов. Акимат Ордабасинского района подписал меморандум о двустороннем сотрудничестве с Союзом фермеров. Об этом сообщает пресс-служба акима региона, передает МИА «Казинформ».

Как известно, в этом году на территории области из-за усилившейся засухи наблюдался дефицит кормов.

Для увеличения запасов и обеспечения крупных предприятий района кормами для скота и птицы были заключены меморандумы от имени руководителей предприятий и крестьянских хозяйств района.

На основании этого документа крестьянское хозяйство «Жақсылық», расположенное в Бадамском сельском округе, реализует посевы кукурузы на площади 200 гектаров, люцерны на площади 100 гектаров в молочно-товарную ферму «Бөрте-Милка» .

Данное хозяйство в целом обеспечивает работой в сезон 25 местных жителей. Также в освоении посевных площадей задействовано 32 единицы современной сельхозтехники (четыре единицы приобретены в текущем году).

В настоящее время в Ордабасинском районе уже собрано около 300 тыс. тонн кормов. Работы в этом направлении будут продолжены. Таким образом, в зимнее время крупные предприятия и хозяйства не будут испытывать недостатка в кормах для скота и птицы.