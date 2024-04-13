В Омске нашли подростка, рассылавшего сверстникам предложения совершить теракт

Правоохранительные органы Омской области выявили подростка, который по заказу неустановленных лиц рассылал сверстникам предложение совершить за деньги теракт в общественных местах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Несовершеннолетний за денежное вознаграждение рассылал сообщения сверстникам на мобильные телефоны с предложением совершить теракты в общественных местах за крупную сумму денег. За рассылку сообщений подростку было обещано неустановленным лицом денежное вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей за каждые 10 сообщений, — рассказала официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак.

По ее словам, по месту жительства подростка проведен обыск, изъяты компьютер и мобильный телефон. На основании полученных данных УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело об умышленной рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, которые не были доведены до конца по независящим от него причинам.

Напомним, 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Недавно в России были задержаны фигуранты по этому делу.