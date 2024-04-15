В обществе необходимо сформировать атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде - Ерлан Карин

Для эффективного противодействия домашнему насилию необходимо сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

- Сегодня Глава государства подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В связи с этим, хочу отметить три момента. Первое. Касым-Жомарт Токаев с самого начала своего президентства последовательно проводит линию, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Все эти годы поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. И нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию. Второе. Создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества. Например, первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия, - отметил Ерлан Карин.

По его словам, в подготовке подписанного сегодня закона активное участие принимали Уполномоченный по правам ребенка, члены Национального курултая и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

- Третье. Новый закон является одной из реализованных мер общенациональной кампании по борьбе с пятью пороками общества, инициированной Президентом. В Атырауской речи Глава государства в числе таких проблем обозначил семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессию. Благодаря принятию этого закона в Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию. Вместе с тем, надо понимать, что для эффективного противодействия домашнему насилию необходимо сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде, культивировать ценности взаимоуважения, доброжелательного отношения к другим людям, - резюмировал Ерлан Карин.

Ранее сообщалось, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».